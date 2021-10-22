Bakanlık açıklaması: 28 bin 192 vaka, 228 ölüm

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 28 bin 192 Covid-19 vakası görülürken, koronavirüs nedeniyle bugün 228 kişi yaşamını yitirdi.

Tabloya göre, bugün yapılan test sayısı 363 bin 553 olurken, 30 bin 302 kişi iyileşti.

Bakanlık açıklamasına göre, 18 yaş ve üstü nüfusta 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 77,27 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük vaka sayısını aktardığı paylaşımında, "19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı yüzde 35,42" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 51,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.