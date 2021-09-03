Bakanlık açıklaması: 276 ölüm, 22 bin 857 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayınladı. Buna göre Türkiye'de bugün 276 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bakanlık yeni vaka sayısını 22 bin 857 olarak duyurdu.

Tabloya göre bugün yapılan test sayısı 304 bin 530, bugün iyileşenlerin sayısı 14 bin 527 oldu.

Koronavirüse karşı aşılamada 18 yaş üstünde ikinci doz yapılma oranı ise yüzde 61,18 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "PAZARTESİ okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var" dedi.