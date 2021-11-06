Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saat içerisinde 27 bin 474 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, virüse dayalı 203 ölüm bildirildi.
Bakanlığın yayınladığı veri tablosu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: 27 bin 474 yeni vaka, 203 ölüm
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saat içerisinde 27 bin 474 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, virüse dayalı 203 ölüm bildirildi.
Bakanlığın yayınladığı veri tablosu