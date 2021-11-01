Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya alındı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın oğlunun Covid-19’a yakalanması sonrası ev karantinasına alındı. Erbakan’ın bütün programları da iptal edildi.
Aşı karşıtı ve bilim karşıtı demeçleriyle gündeme gelen Erbakan, “Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum” demişti.
Erbakan, mRNA aşısı olanların "yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olacaklarını" öne sürerek "3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir” demişti.
Erbakan başka bir açıklamasında "mRNA teknolojisini kullanan aşıların hücrenin çekirdeğine etki edip oradaki genetik yapıyı değiştirmesi ve bozması mümkündür" görüşünü savunmuştu.