Bakanlık açıklaması: 260 ölüm, 29 bin 338 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ülkede Covid-19 nedeniyle 260 kişinin yaşamını yitirdiğini, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın günlük koronavirüs tablosuna göre bugün yapılan test sayısı 354 bin 854, bugün iyileşen sayısı 23 bin 361 oldu.

Ülkede bugün itibariyle 18 yaş üstü nüfusta 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 68,53 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz" diye yazdı.