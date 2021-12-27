Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs tablosuna göre son 24 saat içerisinde 157 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 26 bin 99 kişininse koronavirüs testi pozitif çıktı.
Bakanlığın veri tablosu
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: 26 bin 99 yeni vaka, 157 ölüm
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs tablosuna göre son 24 saat içerisinde 157 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 26 bin 99 kişininse koronavirüs testi pozitif çıktı.
Bakanlığın veri tablosu