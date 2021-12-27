Bakanlık açıklaması: 26 bin 99 yeni vaka, 157 ölüm

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs tablosuna göre son 24 saat içerisinde 157 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 26 bin 99 kişininse koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bakanlığın veri tablosu

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