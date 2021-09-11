Bakanlık açıklaması: 259 ölüm, 22 bin 923 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte 22 bin 923 yeni vaka tespit edildi.

Ölüm sayısı ise 259 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 144 hasta taburcu olurken bugün 314 bin 144 test yapıldı.