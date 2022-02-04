Bakanlık açıklaması: 248 ölüm, 111 bin 157 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini paylaştı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü Covid-19 tablosuna göre ülkede son 24 saatte 248 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tabloya göre son 24 saatte 468 bin 152 test yapıldı, 111 bin 157 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan "Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız" paylaşımını yaptı.

Sağlık Bakanlığı verileri

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