Bakanlık açıklaması: 245 ölüm, 19 bin 557 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayınladı. Buna göre Türkiye'de bugün 245 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bakanlık yeni vaka sayısını 19 bin 557 olarak duyurdu.

Tabloya göre bugün yapılan test sayısı 283 bin 250, bugün iyileşenlerin sayısı 13 bin 401 oldu.

Koronavirüse karşı aşılamada 18 yaş üstünde ikinci doz yapılma oranı ise yüzde 59,23 olarak açıklandı.

Koca'dan açıklama: Tedbirler sıkı tutulsa...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yeni vaka sayımız 19.557 yerine 9.557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef! Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz!" dedi.