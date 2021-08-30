DSÖ ve UNICEF'ten 'okullar açılmalı' çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF), Covid-19 salgını sebebiyle uzun bir süredir kapalı olan okulların tüm ülkelerde önlemler alınarak tekrar açılması çağrısı yaptı.

DSÖ ve UNICEF yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için öğretmenlerin ve okul personellerinin aşılamada öncelikli gruplarda olması gerektiğini açıkladı.

ANKA'nın aktardığına göre virüsün bulaşmasını en aza indirecek önlemlerin alınması ile okulların daha güvenli hale getirilebileceğinin belirtildiği yazılı açıklamada şöyle denildi:

'12 yaş ve üstü çocuklar aşılanmalıdır'

"Ulusal aşı programında hedef gruplardan biri olan öğretmen ve okul personellerine aşı önceliği sunulmalı. Covid-19 hastalığı riski altında bulunan ve kronik rahatsızlığı olan 12 yaş ve üstü çocuklar aşılanmalıdır. Sınıflar iyi bir havalandırmaya sahip olmalı, mümkünse daha küçük olmalıdır. Çocuklar ve personel düzenli olarak test edilerek salgının önüne geçilebilir.

'Salgın eğitimde en feci aksaklığa neden oldu'

Salgın, eğitimde tarihteki en feci aksaklığa neden oldu. Bu nedenle, sınıf temelli öğrenmenin DSÖ Avrupa Bölgesi'nde kesintisiz olarak devam etmesi hayati önem taşımaktadır. Bu, çocukların eğitimi, ruh sağlığı ve sosyal becerileri, okulların çocuklarımızın toplumun mutlu ve üretken üyeleri olmalarına yardımcı olması için büyük önem taşımaktadır. Tüm ülkeleri okulları açık tutmaya ve tüm okulları Covid-19 riskini ve farklı varyantların yayılmasını en aza indirecek önlemler almaya davet ediyoruz.

'Tüm ülkelerde aşıları hızla artırmalıyız'

Bulaşıcı Delta çeşidi, bu yılki okul açılış sezonuna ek bir endişe ve karmaşa ekledi. Bu, toplumdaki yüksek Covid-19 bulaşma hızını okullarda çok daha fazla arttırıyor. Bu nedenle, hepimiz; virüsün bulaşmasını azaltmayı taahhüt etmeliyiz.

Veriler, aşı olmanın hastalık ve ölüm riskini önemli ölçüde azalttığını açıkça göstermektedir. İnsanlar aşı yaptırmaya çağrıldıklarında iki doz aşılarını olmalı. Aşı, virüse karşı en iyi savunma hattımızdır. Pandeminin sona ermesi, her yerde en savunmasız olanları korumak için aşı üretimini ve doz paylaşımını desteklemek de dahil olmak üzere, tüm ülkelerde aşıları adil bir şekilde, hızla arttırmalıyız. Ayrıca test, sıralama, izleme, izolasyon ve karantina da dahil olmak üzere çalıştığını bildiğimiz halk sağlığı ve sosyal önlemleri takip etmeye devam etmeliyiz."

Okulların açık kalabilmesi için herkese görev düştüğünü söyleyen UNICEF'in açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:

'Çocuklar bir yıl daha kesintiye uğramış bir öğrenim yılı geçiremez'

"Çocuklar ve gençler, bir yıl daha kesintiye uğramış bir öğrenim yılı geçiremez. Aşılama ve koruyucu önlemler çocukların öğrenim kesintisi yaşamak zorunda kaldığı pandeminin en karanlık günlerine dönüşün önlenmesine yardımcı olacaktır.

Çocuklar pandeminin sessiz kurbanları oldu. Bir okul, bir binadan çok daha fazlasıdır. Topluluklarımızın kalbinde bir öğrenme, güvenlik ve oyun yeridir. Kapalı olduklarında çocuklar öğrenmeyi ve arkadaşlarıyla birlikte olmayı kaçırıyor ve evde şiddete maruz kalabiliyor. Okulların yeniden açılmasını ve güvenli bir şekilde açık kalmasını sağlamalıyız.”