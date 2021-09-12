Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre son 24 saat içerisinde koronavirüs kaynaklı 243 ölüm meydana gelirken 21 bin 352 yeni vaka bildirildi.
Bakanlığın yayınladığı tablo
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: 243 ölüm, 21 bin 352 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre son 24 saat içerisinde koronavirüs kaynaklı 243 ölüm meydana gelirken 21 bin 352 yeni vaka bildirildi.
Bakanlığın yayınladığı tablo