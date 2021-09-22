Bakanlık açıklaması: 242 ölüm, 28 bin 168 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ülkede Covid-19 nedeniyle 242 kişinin yaşamını yitirdiğini, 28 bin 168 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın günlük koronavirüs tablosuna göre bugün yapılan test sayısı 351 bin 655, bugün iyileşen sayısı 23 bin 96 oldu.

Ülkede bugün itibariyle 18 yaş üstü nüfusta 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 68,91 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız yüzde 68,91. Sadece 7 ilde bu oran yüzde 75’in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa yüzde 42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Covid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım" diye yazdı.