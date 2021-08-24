Bakanlık açıklaması: 230 ölüm, 19 bin 191 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayınladı. Buna göre Türkiye'de bugün 230 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 293 bin 37, bugün iyileşen sayısını 15 bin 373 olarak duyurdu.

Koronavirüse karşı aşılamada 2. doz ortalaması 18 yaş üstü nüfusta yüzde 57,47 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından, ''Covid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında dünyada 7. sıradayız'' diye yazdı.