Türkiye'de yapılan Covid-19 aşısı 90 milyon dozu aştı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 90 milyon dozu aştı.

Şu ana kadar birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 46 milyon 539 bin olarak açıklandı.

İki doz aşı yapılanların sayısı ise 35,5 milyon.