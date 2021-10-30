Bakanlık verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 96 yeni vaka tespit edildi, 203 kişi hayatını kaybetti.
Bakanlığın açıkladığı tablo
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: 23 bin 96 vaka, 203 ölüm
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.
Haber Merkezi
Bakanlık verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 96 yeni vaka tespit edildi, 203 kişi hayatını kaybetti.
Bakanlığın açıkladığı tablo