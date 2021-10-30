AKP'li Demiröz: Asgari ücreti en azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, partisinin Teşkilat Akademisi Gaziantep Eğitim Programı'nda gazetecilere konuştu.

Burada asgari ücret ve emekli aylıklarına ilişkin sorulara yanıt veren Demiröz, şunları söyledi:

"Bu yıl şunu söyleyebilirim, asgari ücret geçinebilecek bir noktada yayınlanacak, ona getirilecek. Artık işverenlerimizin bugüne kadar 'Maliyetler yükseliyor' demesine rağmen bu gemide hepimiz varız, onlar da kazanacak ama çalışanlar da kazanacak. En azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz. Emeklilerle ilgili çalışma var, onların da emeklilik ücretleri yine yaşanabilecek noktaya gelecek. Bunların hepsi, çalışmalar bittikten sonra Cumhurbaşkanı'na sunulacak, onun da onayıyla bu, hayata geçirilecek. Ayrıca gelir vergisinde bazı esnafımızı muaf tuttuk. 785 bin esnafımız yararlanıyor, 240 bin lira gelirin altındakilerden vergi de almayacağız."

Türkiye'de açlık sınırı, AKP'nin belirlediği asgari ücretin üzerine çıkarken AKP geçen yıl da asgari ücrete "büyük" zam yaptığını iddia etmişti.