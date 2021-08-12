Bakanlık açıklaması: 22 bin 261 yeni vaka, 138 ölüm

Sağlık Bakanlığı 12 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 22 bin 261 yeni vaka tespit edilirken, 138 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bakanlığın yayımladığı tablo şöyle::