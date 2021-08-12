Sağlık Bakanlığı 12 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 22 bin 261 yeni vaka tespit edilirken, 138 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bakanlığın yayımladığı tablo şöyle::
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan - Altındağ
Ali Rıza Aydın
Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: 22 bin 261 yeni vaka, 138 ölüm
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı 12 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 22 bin 261 yeni vaka tespit edilirken, 138 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bakanlığın yayımladığı tablo şöyle::