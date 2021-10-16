Bakanlık açıklaması: 212 ölüm, 28 bin 537 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 212 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 28 bin 537 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte iyileşen sayısı 25 bin 611 olarak açıklandı. Bugün yapılan test sayısı ise 357 bin 167 oldu.

Tabloya göre, 18 yaş ve üstü nüfusta 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 76,09 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor" diye yazdı.