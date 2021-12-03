Bakanlık açıklaması: 21 bin 495 yeni vaka, 187 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü Covid-19 tablosuna göre ülkede son 24 saatte 187 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tabloya göre son 24 saatte 355 bin 226 test yapıldı, 21 bin 495 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur" paylaşımını yaptı.