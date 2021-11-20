Bakanlık açıklaması: 201 ölüm, 23 bin 347 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 201 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı 23 bin 347 olarak açıklandı.

Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 335 Covid-19 testi yapıldı, son 24 saatte iyileşenlerin sayısı 29 bin 163 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "İki doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun yüzde 60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 milyonun kararını örnek almalı" diye yazdı.