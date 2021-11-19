TTB’den beraat eden Gökalp'e ilişkin açıklama: ‘İyi hekimlik kazandı’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi ve 2014-2018 dönemi Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, asılsız ve delilsiz suçlamalarla yargılandığı ve 23 Kasım 2020’de tutuklanıp 10 Şubat 2021’de tahliye edildiği davanın karar duruşmasında beraat etti.

TTB tarafından daha önce yapılan açıklamada Dr. Şeyhmus Gökalp’in “gizli tanık” denilen yalancı bir tanığın iddialarıyla hedefe oturtulduğu, “Yeni Türkiye’de terörist ilan edilmemiş, mahkeme ve cezaevi yüzü görmemiş kimsenin kalmayacak hâle geldiği” ifade edilmişti.

Savcının 15 yıla kadar hapis cezasını istediği Dr. Şeyhmus Gökalp, bir hekim olarak insanların yaşamlarını ve sağlığını öncelemek ile görevli olduğunu ve tek örgütünün TTB olduğunu söyleyerek beraatini talep ettikten sonra mahkeme Gökalp’in beraatine hükmetti.