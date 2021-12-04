Bakanlık açıklaması: 20 bin 374 yeni vaka, 228 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü Covid-19 tablosuna göre ülkede son 24 saatte 228 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tabloya göre son 24 saatte 353 bin 35 test yapıldı, 20 bin 374 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan "Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız" paylaşımını yaptı.