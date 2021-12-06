Bakanlık açıklaması: 20 bin 33 yeni vaka, 187 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü Covid-19 tablosuna göre ülkede son 24 saatte 187 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tabloya göre son 24 saatte 354 bin 269 test yapıldı, 20 bin 33 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan "Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk. Aşılanmanın, toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunun farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 ilde 2. doz oranı yüzde 75’in altında. Aşı önemini koruyor" paylaşımını yaptı.