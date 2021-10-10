Bakanlık açıklaması: 196 ölüm, 28 bin 370 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Tabloya göre son 24 saatte Türkiye'de 196 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi.

Bugün yapılan test sayısı 344 bin 280 olarak açıklandı. Bugün iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 772 olarak duyuruldu.

Tabloya göre 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı yapılma oranı ise yüzde 74,50 oldu.

Bakan Koca: Aşı artıyor ama tedbir azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "'Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?' Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!" dedi.