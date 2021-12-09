Bakanlık açıklaması: 195 ölüm, 19 bin 696 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayınladı. Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 195 kişi yaşamını yitirdi, 19 bin 696 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 350 bin 522, bugün iyileşen sayısını 27 bin 263 olarak açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz" dedi.