Sağlık emekçileri maaş zammı ve ek gösterge üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşı çıkıyor. Gündem'in bu haftaki konuğu SES Anadolu Şube sekreteri Türkan Yavuz, Gökhan Kazbek'in sorularını yanıtlıyor.
soL TV'de canlı yayında:
Haber Merkezi
Kaya Emre Uzmay
soL TV Gündem | SES temsilcisi Yavuz canlı yayında soruları yanıtlıyor
SES Anadolu Şube sekreteri Türkan Yavuz soL TV canlı yayınında Gökhan Kazbek'in sorularını yanıtlıyor.
Haber Merkezi
Sağlık emekçileri maaş zammı ve ek gösterge üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşı çıkıyor. Gündem'in bu haftaki konuğu SES Anadolu Şube sekreteri Türkan Yavuz, Gökhan Kazbek'in sorularını yanıtlıyor.
soL TV'de canlı yayında: