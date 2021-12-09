soL TV Gündem | SES temsilcisi Yavuz canlı yayında soruları yanıtlıyor

SES Anadolu Şube sekreteri Türkan Yavuz soL TV canlı yayınında Gökhan Kazbek'in sorularını yanıtlıyor.

Haber Merkezi

Sağlık emekçileri maaş zammı ve ek gösterge üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşı çıkıyor. Gündem'in bu haftaki konuğu SES Anadolu Şube sekreteri Türkan Yavuz, Gökhan Kazbek'in sorularını yanıtlıyor.

soL TV'de canlı yayında: