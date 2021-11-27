Bakanlık açıklaması: 192 ölüm, 23 bin 759 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 192 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı ise 23 bin 759 oldu.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 358 bin 274, bugün iyileşen sayısını ise 25 bin 103 olarak duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır" paylaşımını yaptı.