Bakanlık açıklaması: 19 bin 225 yeni vaka, 191 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü Covid-19 tablosuna göre ülkede son 24 saatte 191 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tabloya göre son 24 saatte 349 bin 221 test yapıldı, 19 bin 225 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan "Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19’u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada!" paylaşımını yaptı.