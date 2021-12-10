Dersim'de HPV etkinliği: 'Aşı hakkını hep birlikte kazanacağız'

Bir süredir ülke gündemindeki yerini koruyan “HPV Aşısı Ücretsiz Olsun” talebi her geçen gün büyüyor. Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri’nin öncülük ettiği kampanya kapsamında bugüne kadar 215 kadın ve çocuğun dayanışma ile 3 doz aşısı karşılandı.

Ülke genelinde birçok etkinlikle aşının ücretsiz Ulusal Aşı Takvimi’ne alınması mücadelesi de sürüyor. Bugün de Dersim Belediyesi Konferans Salonu’nda bir HPV etkinliği düzenlendi.

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri’nden Eczacı Cem Kılınç HPV'yi, HPV aşısını ve HPV’ye bağlı kanserleri anlatırken halkın aşılara ulaşamamasının önünde sınıfsal bir engel olduğunu, asgari ücretle geçinen yurttaşların bu aşılara ulaşamadığını söyledi. Gerici bürokratların bu aşıların karşılanmamasının esas nedeni olduğunu söyleyen Kılınç, “Laiklik ne kadar yaşamsal bir değermiş, yokluğunda sağlığımızı ve yaşamamızı yitirebiliyoruz” sözleriyle gericiliğe karşı aydınlanma bayrağını yükseltmek gerektiğini belirtti.

'SGK aleyhine dava açtık'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Av. Müjde Tozbey Erden'se HPV aşının ücretsiz olması mücadelesine katılmalarının nedenini şu sözlerle dile getirdi:

“Sağlık politikalarıyla da kadın cinayeti işlenebileceğinin en acı örneğini görüyoruz. Biz de dernek olarak bu dayanışma ile aşılanan kadınlar adına SGK aleyhine dava açtık. Bu meşru taleple alakalı davaları kazanacağımızı düşünüyoruz. Sürecin takipçisi olacağız. Hem kadınlara hem de kız ve erkek çocuklarına doğuştan kazanılmış hakları olan sağlık hakkı ve aşı hakkını hep birlikte kazanacağız."

Etkinlik HPV dayanışması için Dersim’de yapılacakların konuşulmasıyla son buldu.