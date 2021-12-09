Üniversiteli, HPV aşısının karşılanması için SGK'ya dava açtı

Doktor önerisiyle 2 bin 87 TL’lik HPV aşısı yaptıran üniversite öğrencisi, 3 doz uygulanan aşı bedelinin karşılanması için SGK'ya dava açtı.

Öğrencinin avukatı aracılığıyla İstanbul 20. İş Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesinde, 2’nci ve 3’üncü doz aşı bedelinin yargılama süresince SGK tarafından hiçbir kesinti ve indirim yapılmaksızın karşılanması ve kendisi tarafından ödenmiş ilaç bedeli olan 695 TL’nin de fiş tarihinden itibaren işleyecek faizi ile kendilerine ödenmesi istendi. Mahkemeye sunulan dilekçede, “Rahim ağzı kanseri aşı sayesinde önlenebilen öldürücü bir hastalıktır. Aşıya erişimin ücretli ve pahalı olması nedeniyle birçok kadın rahim ağzı kanserinden dolayı yaşamını yitirmektedir. Aşı bedelinin ödenmesi için 8 Temmuz 2021’de davalı kuruma başvurulmuştur, ancak talebimiz 5 Ağustos 2021’de reddedilmiştir” dendi.

Davanın ilk duruşması İstanbul 20. İş Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya davacı avukatı Nilda Baltalı ile davalı SGK avukatı Mehmet Cem Koçak katıldı.

Avukat Nilda Baltalı, duruşmada eksik hususların giderilmesini talep etti. Davalı SGK’nın avukatı Mehmet Cem Koçak ise dava dilekçesine karşı sundukları cevap dilekçesini yinelediklerini belirtti ve davanın reddini talep etti.

Mahkeme, dava dosyasının onkolog, uzman doktor ve sosyal güvenlik uzmanından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti ile sosyal güvenlik hukuku alanında uzman bir bilirkişiye gönderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

'HPV aşısı haktır, ücretsiz olmalı'

İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği avukatı Nilda Baltalı, HPV aşının hak olduğunu ver ücretsiz olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Bugün rahim ağzı kanserini önlemekteki en etkili araç olan HPV aşısının bedelinin iadesi için açtığımız davalardan İstanbul ayağında ilk duruşmasındaydık. Kadın müvekkilimizin aşıya ödemiş olduğu bedelin iadesini talep ediyoruz. Çünkü bu bir haktır, devletin karşılaması gereken sağlık hakkının gereği ücretsiz olması gereken bir aşıdır. Sağlık Bakanlığı bu aşıyı karşılamak zorundadır diyoruz. Çünkü, rahim ağzı kanserine sebep olan öldürücü nitelikteki bir virüs olan HPV’nin korunmasında en etkili yöntem budur. Bugün dünyada her iki dakikada bir, bir kadın hayatını rahim ağzı kanserinden kaybederken, bizim ülkemizde bedeli 2 bin lirayı geçen bir aşının ücretsiz olmamasının hiçbir açıklaması yoktur bize göre.

'Bütün kadınlara çağrı yapıyoruz'

Emek Eczanesi’nin, eczacı Cem Kılınç’ın başlattığı kampanyaya dahil olduk ve sonuna kadar aşımıza sahip çıkacağız. Aşının ücretsiz olmasını talep ediyoruz, bu talebimiz gerçekleştirilene kadar da yılmayacağız. Duruşmamız bilirkişi incelemesi için ertelendi. Dosya kapsamında bir onkolog ve bir kadın doğum uzmanı tarafından bir rapor alınacak. Zaten bütün dosyalarımız bu şekilde ilerliyor. Biz buradan bu aşıyı olmuş bütün kadınlara çağrı yapıyoruz. Asgari ücretin bu düzeyde olduğu bir ülkede iki bin lira bir aşıya vermek zorunda değilsiniz. Bu aşının bedelini ödemek zorunda değilsiniz."