Bakanlık açıklaması: 181 ölüm, 30 bin 694 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 181 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 30 bin 694 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte iyileşen sayısı 25 bin 513 olarak açıklandı. Bugün yapılan test sayısı ise 363 bin 536 oldu.

Tabloya göre, 18 yaş ve üstü nüfusta 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 75,91 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yılgınlık bize zarar verir. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı." dedi.