İzmir'de mitinge hazırlanan aşı karşıtlarına tepki

Aşı karşıtlarının oluşturduğu “Büyük Uyanış Hareketi”, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de miting yapacağını duyurdu. 17 Ekim Pazar günü Gündoğdu Meydanı'nda yapılacağı açıklanan mitinge, Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol'dan tepki geldi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Doğruyol, İzmir Valiliği'ne mitinge izin verilmemesi için çağrı yaparak, "Sağlık Bakanı aşı olun telkininde bulunurken diğer taraftan aşı karşıtlarına miting izni veriliyor. Bu ikili oynamaktan başka bir şey değildir. Bu izin 'Aşı olmak istemeyenler olmasın. Hastalık yayılsın, hayatını kaybedenler kaybetsin' manasına geliyor. Böyle bir iznin verilmesi doğru değil" dedi.

'Biz, devletten tek ifade bekleriz. 'Aşı olun' gibi'

Aşı karşıtlarının gerekçelerini yorumlayan Ahmet Doğruyol, şöyle konuştu:

"Aşı karşıtı vatandaşların 'Vücut bana ait ister olurum ister olmam' şeklinde yaklaşımları var. Fakat bu, o şahısla ilgili değil. Bir kişinin aldığı virüs binlerce, milyonlarca vatandaşa yayılabilir. Aşı karşıtı olup hayatını kaybeden doktorlar oldu. Yoğun bakım hastalarının çoğunun aşı yaptırmadığı da bir gerçek. 'Faz çalışmaları yapılmadı, doğruluğu kanıtlanmadı' gibi ifadeler var. Ancak bunun için zaman yok. Bu aşılar çıkmasaydı şu an itibariyle ülkemizde binlerce, belki on binlerce hatta yüz binlerce vatandaşımız hayatını kaybedebilirdi. Biz, devletten tek ifade bekleriz. 'Aşı olun' gibi. Sağlık Bakanı aşı olun telkininde bulunurken diğer taraftan aşı karşıtlarına miting izni veriliyor. Bu ikili oynamaktan başka bir şey değildir. Bu izin 'Aşı olmak istemeyenler olmasın. Hastalık yayılsın, hayatını kaybedenler kaybetsin' manasına geliyor. Böyle bir iznin verilmesi doğru değil. Sağlık Bakanlığı'nın ve hükümetin asli görevi vatandaşın sağlığını korumaktır."

'İzin verilmemelidir'

Koronavirüs aşısı için 'Siyonizm sıvısı' söylemlerini de değerlendiren Doğruyol, şöyle devam etti:

"Aşı ile ilgili pek çok yorum var. 'Yapay mikrop, Siyonizm sıvısı' gibi. Bu söylemlere karşı şunu hatırlatmak gerekir. Aşılamasını bitiren ilk ülke İsrail'dir. Siyonizm dendiğinde İsrail aklımıza geliyor. Kendi aşılamalarını bitirdiler. BionTech yaptılar. İsrail aşılanmadık vatandaşını bırakmamışken bunu Siyonizm sıvısı olarak lanse etmek, yani 'İçinde ne olduğunu bilmiyoruz' demek, bugünün bilimsel gerçekleriyle uyuşmamaktadır. Aşı, bugün salgına karşı tutunabileceğimiz tek daldır. Farklı alternatifler olsa değerlendirebilirsiniz ama yok. Bilim adamlarımızın söyledikleri önemlidir. O çerçevede hareket etmekte yarar var. İstanbul ve Ankara'da bu mitingi yaptılar. Sayın İzmir Valimizden şunu istirham ediyoruz. Bu, mitingi yapan vatandaşların bireysellikleriyle alakalı değil. Toplum sağlığı ile ilgili. Bundan dolayı buna izin verilmemelidir."