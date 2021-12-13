Bakanlık açıklaması: 18 bin 796 yeni vaka, 171 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü Covid-19 tablosuna göre ülkede son 24 saatte 171 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tabloya göre son 24 saatte 351 bin 536 test yapıldı, 18 bin 796 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan "Covid-19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın" paylaşımını yaptı.