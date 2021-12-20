Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 253 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın veri tablosu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: 18 bin 762 yeni vaka, 176 ölüm
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 253 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın veri tablosu