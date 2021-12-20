Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 253 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın veri tablosu