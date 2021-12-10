Bakanlık açıklaması: 18 bin 561 yeni vaka, 176 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü Covid-19 tablosuna göre ülkede son 24 saatte 176 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tabloya göre son 24 saatte 347 bin 232 test yapıldı, 18 bin 561 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan "Covid-19’a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı" paylaşımını yaptı.