Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saatte koronavirüsten dolayı 124 ölüm kaydedildi.
Bir gün içerisinde 26 bin 597 yeni koronavirüs vakası bilrildi.
Bakanlığın açıkladığı veri tablosu şöyle:
Haber Merkezi
Çağdaş Gökbel
Bakanlık açıklaması: 124 ölüm, 26 bin 597 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini duyurdu.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saatte koronavirüsten dolayı 124 ölüm kaydedildi.
Bir gün içerisinde 26 bin 597 yeni koronavirüs vakası bilrildi.
Bakanlığın açıkladığı veri tablosu şöyle: