Bakanlık açıklaması: 108 ölüm, 22 bin 699 yeni vaka

Bakanlık verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 22.699 koronavirüs vakası tespit edildi, 108 kişi hayatını kaybetti

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte ülke genelinde 22 bin 699 yeni koronavirüs vakası tesbit edildi.

Gün içerisinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısıysa 108 olarak açıklandı.

Bakanlığın paylaştığı veri tablosu şöyle:

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