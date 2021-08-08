Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte ülke genelinde 22 bin 699 yeni koronavirüs vakası tesbit edildi.
Gün içerisinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısıysa 108 olarak açıklandı.
Bakanlığın paylaştığı veri tablosu şöyle:
Patronların Ensesindeyiz
Ali Ufuk Arikan - Köyceğiz
Ali Ufuk Arikan - Köyceğiz
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan - Otmanlar/Sazak
soL - Adana
Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: 108 ölüm, 22 bin 699 yeni vaka
Bakanlık verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 22.699 koronavirüs vakası tespit edildi, 108 kişi hayatını kaybetti
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte ülke genelinde 22 bin 699 yeni koronavirüs vakası tesbit edildi.
Gün içerisinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısıysa 108 olarak açıklandı.
Bakanlığın paylaştığı veri tablosu şöyle: