Bakanlığın statü verdiği dört şirketin üçü AKP bağlantılı

Devlet yardımlarından öncelikli faydalanma olanağı sağlayan söz konusu statüye ulaşan şirketlerden üçünün AKP ile olan bağı dikkat çekti.

Cumhuriyet'in haberine göre listede, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanı ve AKP’nin kurucularından Cuneyd Zapsu’nun şirketi Balsu AŞ, AKP’den belediye meclis üyesi adayı olan İhsan Bozan’ın şirketi KLC Gıda AŞ, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle bağı tartışılan Verde Yağ AŞ yer aldı.

Düşük faizli kredi olanağı

Şirketlere, “dış ticaret sermaye şirketi” statüsüne geçmesiyle, ihracatın geliştirilmesi amacıyla ihracatçı veya firmalara Hazine’den yardım sağlayan Eximbank’tan düşük faiz oranıyla yararlanabilme fırsatı da sağlandı.