'Bakanlığın riskli yapı saymadığı Hatay ve Maraş’ta kamu binalarının çoğu yıkıldı'

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2018 yılında verdiği yazılı soru önergesinde ülkemizin deprem riski haritasının güncellenmesi, AFAD ve Kızılay’ın olası depremlere hazır olup olmadığının açıklanmasını istediğini açıkladı. Yakın zamanda deprem riski olan bölgelerin olup olmadığının da açıklanmasını isteyen Ömer Fethi Gürer’in önergesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıt verdi.

Bakan Soylu, ülkemizin ilk resmi deprem bölgeleri haritasının 1945 yılında yayınlandığını ayrıca 1947, 1963, 1972 ve 1996 yıllarında revize haritanın revize edilerek güncellendiğini belirterek, “2013 yılında "Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi" başlıklı bir proje başlatılmış ve söz konusu projenin sonuçları kullanılarak hazırlanan "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" ise 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır” bilgisini paylaştı.

Deprem tehlike haritası güncellenmiş!

2012 yılında yürürlüğe giren "Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı" hazırlandığını anımsatan Bakan Soylu, "Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında yürütülen bir proje ile de desteklenen mevcut Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasının yenilenmesi çalışmaları da veri tabanları, deprem katalogları, yer hareketi tahmin denklemleri ve diğer konularındaki çalışmalar da dikkate alınmak suretiyle tamamlandığını ve ülkemizin deprem tehlike haritasının güncellendiğini" belirtti.

Riskli yapıların tespiti yapılıyor mu?

Gürer, ülkemizin deprem gerçeğini 2021 yılında yeniden Meclis gündemine taşımış ve bu kez Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na, riskli yapılarla ilgili soru yöneltmişti.

CHP'li Gürer, önergesinde şu sorulara yanıt istemişti:

Afetlere karşı toplumsal farkındalık düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmaların ülke geneline yayılması ve kamu hizmet binaları envanteri çıkararak önceliklendirilmesine yönelik çalışmalarda hangi noktaya gelinmiştir?

Bu kapsamda ülke genelinde kaç kamu binası incelenmiştir? Riskli olup güçlendirilen bina sayısı kaçtır? Yıkılıp yeniden yapılan bina sayısı kaçtır? Ülke genelinde sorunlu hizmet binası sayısı kaçtır? Kamuda kiralık bina sayısı kaçtır? Bu binalarda risk saptananların sayısı kaçtır? Riskli yapılarda ilk on il hangisidir?

3179 kamu binasında deprem risk analizi yapıldı

Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini Temmuz – 2021 tarihinde yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülke genelinde 3179 adet kamu binasında deprem dayanımlarının belirlenmesi ve gerektiğinde güçlendirme projelerinin hazırlanması çalışmalarının yapıldığını belirtmişti.

Bakan Murat Kurum, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen kentsel dönüşüm uygulamalarının öncelikle yerel idarelerin talepleri üzerine uygun değerlendirilen "Riskli Alan"lar ve vatandaşlarımızın başvuruları üzerine tespit edilen "Riskli Yapı"lar üzerinde yapıldığını ifade etmişti.

Bakan yıkılan bina sayısı vermişti

Bakan Kurum, ayrıca 2012-2021 yılları arasında "Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanlarında yer alan yaklaşık 614 bin adet bağımsız birime ilave olarak, 81 İlde 760 bin 282 adet bağımsız birimli konut ve işyeri Riskli Yapı statüsünde yenilendiğini belirterek, Riskli Alan ve Riskli Yapılarda (656 bin 57 adet) bulunan yaklaşık 753 bin adet bağımsız birimin tahliye ve yıkım işlemleri gerçekleştirilmiştir” açıklamasında bulunmuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’un ayrıca, bu Kanun kapsamında 81 II Vilayetinde yürütülen Riskli Yapı tespiti işlemlerinde ilk on ilin riskli yapı tespiti sıralamasının; İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Manisa, Kocaeli, Eskişehir, Aydın, Denizli illeri olduğunu açıkladığı da ortaya çıktı.

Alındığı iddia edilen tedbirler işe yaramadı

Ömer Fethi Gürer ise deprem sonrası Antakya, İskenderun, Osmaniye, Maraş ve Göksun’da bizzat yerinde deprem etkisini acı biçimde gözleriyle gördüğünü söyledi. Ne deprem öncesinde, ne deprem sırasında ne de deprem sonrasında kağıt üzerinde alındığı iddia edilen tedbirlerin, ülkemizin deprem gerçeği ile bağdaşmadığını anlatan Fethi Gürer, öngörü yetersizliği nedeniyle, bu nedenle de 6 Şubat depremlerinde on binlerce yurttaşın enkazın altında kaldığını ifade etti.

Hatay ve Maraş’ta kamu binalarının çoğu yıkıldı

CHP'li Ömer Fethi Gürer, “O tarihte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca soru önergemize 2 yıl önce verilen yanıtta, 6 Şubat depreminde adeta yerle bir olan 10 ilin hiç birisi yer almıyor. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde Kahramanmaraş ile birlikte, Adıyaman, Adana, Gaziantep, Elazığ, Hatay, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa illeri depremden çok etkilendi. Bakanlık riskli yapılarla ilgili ilk 10 il arasında saymadığı Hatay ve Maraş’ta kamu binalarının çoğu yıkıldı” dedi.