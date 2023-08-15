Bakanlığın müteahhitlere ödediği tutar yüzde 107 arttı

Ulaştırma Bakanlığı ve Altyapı Bakanlığı’nın harcaması, bu yılın ilk yarısında 72,5 milyar TL’ye yükseldi. Müteahhitlere verilen “Hane Halkına Transfer” kaleminden 2023’ün ilk yarısında yapılan harcama 2022’nin ilk 6 ayına oranla yüzde 107 arttı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2023 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan verilerini açıkladı. Bakanlığın 2023 yılının ilk yarısındaki giderlerinde 2022 yılının aynı dönemine oranla yaşanan artış dikkati çekti.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Bakanlığın Ocak-Haziran 2023 dönemindeki gideri, Ocak-Haziran 2022 dönemine oranla yüzde 106 artışla 35,2 milyar TL’den 72,5 milyar TL’ye çıktı. 2023 yılındaki en büyük artış, “Cari Transferler” kaleminde yaşanırken, bakanlığın personel gideri 486 milyon 566 bin TL, mal ve hizmet alım gideri ise 23 milyon 871 bin TL oldu.

En fazla artış 'cari transferler'de

2023’ün ilk yarısında, 2022’nin ilk yarısına oranla en fazla artış yaşanan, “Cari Transferler” kaleminden yapılan harcama ise kayıtlara, 32 milyar 462 milyon 700 bin TL olarak geçti. Bakanlığın mali verilerinde yer alan, “Cari Transferler” başlığının detayları “Hane Halkına Yapılan Transferler” kaleminden yapılan harcamanın büyüklüğünü gösterdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı eski bakanı Cahit Turan’ın, “Müteahhitlere verilen garantilerin ödemesinin yapıldığı kalem” olarak işaret ettiği Hane Halkına Transferler’den 2023’ün ilk yarısında 2 milyar 273 milyon 690 bin TL’lik harcama gerçekleştirildi.

Müteahhitlere yapılan ödeme artıyor

Bakanlığın, müteahhitlere ödenen tutarları da içeren, “Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler” kaleminden yapılan harcamada yıllara göre büyük değişim yaşandı. Ocak 2020 ve Haziran 2023 dönemini kapsayan üç buçuk yılda, “Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler” kaleminden yapılan harcamalar şöyle: