Bakanlığa bağlı kurumlarda zehirlenme şüphesi: 19'u çocuk 24 kişi tedavi altına alındı

Uşak'ta Çocuk Evleri Sitesi'nde ve Kadın Konukevi'nde kalan 19'u çocuk ve 5'i kadın olmak üzere 24 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Uşak'taki Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 19 çocuk ile Kadın Konukevi'nde kalan 5 kadın öğle yemeğinin ardından fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 24 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama

Olaya ilişkin açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gıda zehirlenmesi yaşayan kadın ve çocukların yediği öğle yemeği menüsünden numune alındığı belirtti.

Açıklamada "İl Tarım Müdürlüğü ekipleri öğle yemek menüsünden tahlil için numune almak üzere kuruluşumuza yönlendirilmiştir. Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından kadın ve çocuklarımızın durumu yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.