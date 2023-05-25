Yalova'da zehirlenen 140 tersane işçisi hastaneye kaldırıldı

Yalova'nın Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki tersanelere yemek veren firmanın dün öğle yemeğinden kaynaklandığı belirtilen gıda zehirlenmesi şüphesiyle iki günde 140 çalışan, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yalova ve Altınova'daki hastanelere 127, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki sağlık kuruluşlarına ise 13 kişi başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan işçilerin 139'u ayakta tedavileri yapılarak taburcu edildi. Sadece bir kişi hastanede tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyor.

Ayrıca, İl Tarım ve Orman ile İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin, yemek veren firmadan alınan numuneleri laboratuvara gönderdiği öğrenildi. (AA)