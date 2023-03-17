Bakanlara 'liste başı' koruması: 'Akar Kayseri'den, Koca Hatay'dan aday olacak'

Cumhurbaşkanlığı Kabinesindeki 11 bakanın, deprem bölgesindeki iller ve büyükşehir listelerinin birinci sıralarından aday gösterilmesi gündemde.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Hatay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kayseri, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Ankara birinci sıradan aday yapılabileceği konuşuluyor. Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün Gaziantep 1. sıradan aday gösterilebileceği; eski Bakan Lütfi Elvan’ın ise yeniden aday olmayabileceği ifade ediliyor.

Akar'ın 'sağ kolu' istifa etti

AKP'li 26 il başkanı istifalarını sunarak milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “sağ kolu” olarak bilinen Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Remzi Albasan da AKP'den adaylık için emekliye ayrılarak TSK’daki görevini bıraktı.

Partilerin yapacakları ittifak protokollerini 24 Mart’a kadar YSK’ya teslim etmesi gerekiyor.