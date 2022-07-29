Bakanla yandaş yazar arasında kavga: 'Ceza alınca da vay efendim niye böyle oldu!'

Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur, dünkü köşe yazısında “elektrikli traktör” konusuyla ilgili daha önce yazmış olduğu bir yazı yüzünden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kendisine “tetiktçi” diyerek dava açtığını belirtmiş, ”Varank haciz kararı çıkartarak 21 bin 650 lirayı tahsil etmek üzere icra takibi başlattı” ifadelerini kullanmıştı.

Konuya dair sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Varank, açıklamasında " Bir yalanı düzeltmek 3 yıl sürecek... Ondan sonra ceza alınca da vay efendim niye böyle oldu" ifadelerine yer verdi. Varank'ın açıklaması şöyle:

"Yalan yanlış bilgilerle açıkça iftira edeceksin... Tetikçilik yapıp itibar suikasti yapmaya çalışacaksın... İşin doğrusunu anlatan tekzibi yayınlayıp özür dilemeyeceksin... Bir yalanı düzeltmek 3 yıl sürecek... Ondan sonra ceza alınca da vay efendim niye böyle oldu!"