Türkiye yazarıyla Varank arasında 'elektrikli traktör' için icra kavgası: 'Tetikçi'

Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur, bugünkü köşe yazısında “elektrikli traktör” konusuyla ilgili başına gelenleri yazdı.

Konuyla ilgili daha önce yazmış olduğu bir yazı yüzünden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kendisine “tetiktçi” diyerek dava açtığını belirten Uğur, ” Bakan Varank haciz kararı çıkartarak 21 bin 650 lirayı tahsil etmek üzere icra takibi başlattı” ifadelerini kullandı.

Fuat Uğur’un yazısı şöyle:

“Beni takip edenler ve bilenler sık sık şu soruyu yöneltiyorlar:

“Elektrikli traktör için çok yazı yazdınız. En son Ziraat Bankası ile traktör üreticisi Önder Yol’un, Ziraat-Yol adıyla ortak olduğunu ve üretime hazır hâlde beklediklerini belirttiniz. Niçin üretime geçilmedi?”

Ne olduğunu ve gerçeği yazamadım şimdiye dek ama bir gün, daha rahat konuşabileceğim ve yazabileceğim zaman dilimlerinde bunu anlatacağım. Sadece şunu söyleyeyim, elektrikli traktör üretime hazır ve bekliyor. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılamadığı için bir türlü üretime başlayamıyor. Bu açılış neden yapılmıyor, ne mâni var bilmiyorum ve anlayabilmiş değilim.

Tam bir buçuk yıldır bantta beklemekte olan elektrikli traktör geçtiğimiz haftalarda yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin sözleriyle yeniden gündem oldu. Gazeteciler “Elektrikli traktör ne zaman üretime geçecek” diye sordular. Kirişci “Elektrikli traktör benim ilgi alanımda değil. Elektrikli traktörü gerekirse TOGG yapar” diye cevap verdi.

Çok ilginç bir cevaptı.