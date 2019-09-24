Bakan Mustafa Varank'ın 'tetikçi' dediği yazar 'izne' çıkarıldı

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, yerli traktör projesi üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Bakan Mustafa Varank’ı hedef alırken, bu yazı sonrası Bakanlığın resmi sitesinden Uğur'a 'tetikçi' denilen bir açıklama yapılmıştı. Açıklamadan kısa süre sonra Fuat Uğur gazetesi tarafından 'izne' çıkarıldı.

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'un Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Bakan Mustafa Varank’ı hedef alan yazısı izne çıkarılmasına neden oldu.

Uğur’un bugünkü köşesinde “Yazarımız yıllık izninin bir bölümünü kullandığından yazılarına 15 gün ara vermiştir. Okuyucularımıza duyururuz...” notu yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Fuat Uğur, 10 Eylül'de kaleme aldığı, "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ne yapmak istiyor?" başlıklı yazısında, yerli bir elektrikli traktör çalışması olduğunu ancak Varank'ın tam da bu sırada yabancı şirketlerle traktör toplantısı yaptığını yazmış, şu ifadeleri kullanmıştı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli traktör firmalarını bakanlıkta bir toplantıya davet edip elektrikli traktörü, traktör mevzuatlarını, hurda traktör projesini konuşmuştu. Yardımcısı Hasan Büyükdede ile Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nden yetkililerin de hazır bulunduğu toplantıya çoğu YABANCI ORTAKLI traktör firmaları olan Agco, Anadolu Landini, Başak, Bozok, Erkunt, Hattat, John Deere, Karataş, Kubota, Same Deutz Fahr, Tafe, Tümosan, Türk Traktör ve Yanmar Turkey’den üst düzey yöneticiler katıldı.

Bu toplantıda HANGİ ŞİRKET YOKTU biliyor musunuz?

Başkan Erdoğan’ın test ettiği elektrikli traktörü yapan ÖNDER YOL ve şirketi DERİNDERE AŞ.

Çok tuhaf bir durum. Neden davet edilmemişlerdi?

Gazeteci ve bu projeyle müthiş heyecanlanan sıradan bir vatandaş olarak cevabını aradığım soru şu:

Neler oluyordu ve Sayın Bakan Mustafa Varank ne yapmak istiyordu?

Bu yazıya Bakanlıktan sert bir yanıt gelirken, Fuat Uğur için "tetikçi" ifadesi kullanıldı: