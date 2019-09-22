Mustafa Varank'tan Fuat Uğur'a: Tetikçi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur tarafından Bakan Mustafa Varank ile ilgili 10 Eylül'de yayınlanan köşe yazılarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlık tarafından gönderilen metinde Uğur için 'tetikçi' ifadesinin yer alması dikkat çekti.

Işıkçılar cemaatinin yayın organı Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, yerli traktör projesi üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Bakan Mustafa Varank’ı hedef almıştı.

Fuat Uğur'un bu yazısının ardından Bakanlık, Mustafa Varank imzalı bir tekzip metni ile suçlamaları yalanladı. Ancak, Türkiye gazetesi ve Fuat Uğur bu tekzibi tam metin olarak değil de "geniş özet" şeklinde yayımladı. Bunun üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni bir açıklama yaparak, tekzibin eksiksiz şekilde yayınlanması için hukuki yollara başvurulacağını duyurdu.

'BİR TETİKÇİNİN HEZEYANLARI'

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'un sert sözlerle hedef alındığı açıklamada, Uğur için "tetikçi" ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

Açıklamada "Sayın Bakanımızı elektrikli araç projelerini engelliyormuş gibi göstermeye çalışmak sadece Sayın Bakanımıza değil Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve hükümetin başı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atılmış bir iftiradır" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2018 yılı itibariyle ürettiği traktörlerde %92 YERLİLİK seviyesini yakalayan, YÜZDE YÜZ YERLİ VE MİLLİ MOTOR üretip kullanan, yaklaşık 30 BİN EMEKÇİYE istihdam sağlayan Türk tarım makineleri endüstrisinin vefakâr mensuplarını vatan haini gibi göstermek en hafif tabirle bir tetikçinin hezeyanları olarak nitelendirilebilir.

İzansız ve kesin bir dille kaleme aldığı konu hakkında, ne bakanlıktan bilgi edinme ne de sektör hakkında araştırma yapma zahmetinde bulunmayan yazarın amacının açık bir tetikçilik faaliyeti olduğu aşikârdır. Bunun nedenlerinin kamuoyunun takdirinde olduğunu belirtiriz.

Tüm bunlara rağmen, gerçek dışı iftira ve iddialarla kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi; Sayın Bakanımızın, Bakanlığımızın ve Hükümetimizin toplum nezdinde itibar kaybetmesi ve onurunun zedelenmesi kastıyla yayınlanmış olan bu yazıların tam ve eksiksiz tekzibi, ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olmamıştır.

Bu nedenle; gazeteye gönderilen ihtarnameyi ve tekzip metnini içeren avukat dilekçesini sizlerle paylaşırken, tekzibin yayınlanması için yasal süreç başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Fuat Uğur yerli traktör projesinin önemine değinerek, "bu projenin hainler tarafından engelleneceğini" öne sürdükten sonra 10 Eylül 2019 ve 12 Eylül 2019 tarihlerinde yayımlanan yazılarında Mustafa Varank’a yüklenmişti.

Bakanlığın traktör üreticileri ile bir toplantı gerçekleştirdiğini belirten Uğur şunları söylemişti:

"Yardımcısı Hasan Büyükdede ile Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nden yetkililerin de hazır bulunduğu toplantıya çoğu YABANCI ORTAKLI traktör firmaları olan Agco, Anadolu Landini, Başak, Bozok, Erkunt, Hattat, John Deere, Karataş, Kubota, Same Deutz Fahr, Tafe, Tümosan, Türk Traktör ve Yanmar Turkey’den üst düzey yöneticiler katıldı. Bu toplantıda HANGİ ŞİRKET YOKTU biliyor musunuz? Başkan Erdoğan’ın test ettiği elektrikli traktörü yapan ÖNDER YOL ve şirketi DERİNDERE AŞ."