Bakanın kurduğu gerici derneğin yöneticileri de üst düzey bürokrat çıktı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, “Tarikat ve cemaatlerle protokol imzalamaya devam edeceğiz” sözlerine tepkiler sürerken bakanlığın 21 Kasım’da Cihannüma Derneği’yle "eğitimde işbirliği" protokolü imzaladığı ve Bakan Tekin'in derneğin kurucu başkanı olduğu ortaya çıkmıştı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, derneğin yönetiminde çok sayıda AKP’li ve bürokratın yer aldığı belirlendi.

Derneğin yönetiminde, yükseköğretimden çevreye, sağlıktan yargıya kadar çok sayıda alanda temsilcilerin yer aldığı anlaşıldı.

Eski rektörler, daire başkanları, danışmanlar...

Yönetimdeki isimlerden Ahmet Sami Kulaklıoğlu, aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak da görev yapıyor. Yönetim kadrosundaki bir diğer isim olan Fatih Yardımcıoğlu akademide çok sayıda tartışmalı uygulaması ile anılıyor. Sakarya Üniversitesi eski Rektörü Fatih Savaşan döneminde, kantinlerden, yabancı öğrencilerden ücret alınmasına kadar birçok tartışmalı süreçlerin odağında yer aldığı iddia ediliyor. Yardımcıoğlu hakkında, tartışmalı uygulamaları nedeniyle YÖK’ün açtığı bir soruşturma olduğu öne sürülüyor. Yardımcıoğlu’nun, 31 Mart 2024 tarihindeki seçimlerde AKP’den aday adayı olacağı belirtiliyor.

Cihannüma Derneği yönetimindeki İbrahim Taşdemir ise Türk Hava Kurumu Başkan Danışmanı koltuğunda oturuyor.

Dernek yönetimindeki Köksal Hamzaoğlu da derneğin çiçeği burnunda bürokratı olarak tanımlanıyor. Hamzaoğlu’nun 20 Ekim’de, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığı biliniyor. Hamzaoğlu, İlahiyat önlisans eğitimine devam ediyor.

Derneğin yönetiminde bir de Eğitim Müşaviri bulunuyor. Veysel Erdel, dernek yönetimindeki görevinin yanı sıra MEB Priştine Eğitim Müşaviri olarak da çalışıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı’nda görev yapan Muhammed Cihad Çiğdem de Cihannüma Derneği’nin yönetiminde görev yapıyor. Öte yandan derneğin yönetim kurulunda bulunan Muhammed Halid Durmuş’un da bir dönem, “iktidarın arpalığı” olduğu belirtilen Yeşilay’da Kıdemli Proje Uzmanlığı yaptığı belirtiliyor.