Bakandan hasarlı bina 'çözümü': 'Bizimle uyumlu çalışacak belediye başkanı seçildiği zaman çözülecek'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullara yakın yerlerdeki hasarlı binalara ilişkin "Yerel seçimlerde bizimle, merkezi otoriteyle uyumlu çalışacak bir belediye başkanı seçildiği zaman yanlarındaki problemleri de çözmüş olacağız" sözlerini sarf etti.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle birlikte Adana’da okulların ve çevrelerindeki hasarlı binaların durumu tartışma konusu oldu. Odalar ve sivil toplum kuruluşları bilgi verilmemesini eleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, '2023 Şehir Buluşmaları' kapsamında Adana'da basın toplantısı düzenledi. Bakan Tekin, gazetecilerin hasarlı okullarla ilgili sorusu üzerine, "11 il için, ben bakan olarak başladıktan sonra, her bir ilin bu anlamdaki problemlerini takip etmek üzere bakanlıkta bir izleme komisyonu kurduk. Bakanlıktaki bir arkadaşımız, buradaki daha önceki İl Müdürümüz Yaşar Bey ile şimdiki İl Müdürümüz ile de aynı şekilde koordineli bir biçimde süreci takip ediyorlar. Şunu söyleyeyim sadece Adana için değil, deprem bölgesinde 11 ilin tamamında hasar göre okullarımız, hasarları giderilerek kullanılabilecek okullarımızın tamamı onarıldı. Onarılmadıysa da onarılma süreci devam ediyor. Bununla ilgili hizmet satın alma süreci yürütülüyor" diye konuştu.

Okulların yanlarındaki hasarlı binaların sorulması üzerine ise Tekin tartışma yaratacak bir açıklama yaptı ve "Okul yanlarındaki binalarla ilgili de inşallah yerel seçimlerde bizimle, merkezi otoriteyle uyumlu çalışacak bir belediye başkanı seçildiği zaman yanlarındaki problemleri de çözmüş olacağız" dedi.