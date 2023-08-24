Bakan Yumaklı: Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınları kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Çanakkale'deki ve Eskişehir'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı yangında 4 bin 80 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti. Yumaklı yangında dumandan etkilenen 7 kişinin halen hastanede olduğunu kaydetti.

Yumaklı kapatılan Çanakkale-Çan karayolunun açılacağını, boğaz trafiğinin de tek yönlü ulaşıma açılacağını duyurdu.

Eskişehir'deki orman yangının da kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, ülkede "an itibarıyla" aktif bir orman yangını olmadığını kaydetti.

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