Bakan Yumaklı: Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınları kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı yangında 4 bin 80 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti. Yumaklı yangında dumandan etkilenen 7 kişinin halen hastanede olduğunu kaydetti.

Yumaklı kapatılan Çanakkale-Çan karayolunun açılacağını, boğaz trafiğinin de tek yönlü ulaşıma açılacağını duyurdu.

Eskişehir'deki orman yangının da kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, ülkede "an itibarıyla" aktif bir orman yangını olmadığını kaydetti.